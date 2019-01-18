Цирк Филатовых привезет в Рязань 15 медведей, пеликанов, верблюдов и других животных

С 26 января по 24 февраля в Рязани будет выступать Цирк Филатовых. Знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей представит новый спектакль.
Александр и Валентина Филатовы вместе со своей труппой покажут зрителям зрелищные номера:
- иллюзионный аттракцион «Семейка магов»;
- большое шоу аргентинских попугаев;
- эквилибр;
- воздушные гимнасты без страховки;
- канатоходцы на проволоке;
- акробатическая пара «Бродяги с Бродвея»;
- номер жонглера в темноте с неоновыми булавами;
- шоу мыльных пузырей;
- комическая реприза — прыжок собаки-супермэна с шестиметровой высоты.
Во время представления на манеж выйдут 15 медведей. Они прокатятся на мотобайках, роликах и квадроциклах.
Кроме того, зрители увидят арктических лаек, пони, белоснежных голубей, знаменитый медвежий бокс и экзотических животных — австралийских розовых пеликанов, носухов, лам, верблюдов и дикобразов.
Программа будет сопровождаться световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.
Стоимость билетов — от 600 рублей. Детям до трех лет бесплатно.
Представления будут проходить в субботу и воскресенье, в 12:00 и в 17:00. Точное расписание можно уточнить в справочной цирка. Касса работает с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, без перерыва.
Справочная цирка 8 (4912) 25 64 03, заказ коллективных посещений:
Купить билеты онлайн можно на