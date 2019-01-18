Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 18 января 2019 1 440
 0    0

Цирк Филатовых привезет в Рязань 15 медведей, пеликанов, верблюдов и других животных

Цирк Филатовых привезет в Рязань 15 медведей, пеликанов, верблюдов и других животных

С 26 января по 24 февраля в Рязани будет выступать Цирк Филатовых. Знаменитая династия цирковых артистов со 180-летней историей представит новый спектакль.

Александр и Валентина Филатовы вместе со своей труппой покажут зрителям зрелищные номера:

  • иллюзионный аттракцион «Семейка магов»;
  • большое шоу аргентинских попугаев;
  • эквилибр;
  • воздушные гимнасты без страховки;
  • канатоходцы на проволоке;
  • акробатическая пара «Бродяги с Бродвея»;
  • номер жонглера в темноте с неоновыми булавами;
  • шоу мыльных пузырей;
  • комическая реприза — прыжок собаки-супермэна с шестиметровой высоты.

Во время представления на манеж выйдут 15 медведей. Они прокатятся на мотобайках, роликах и квадроциклах.

Кроме того, зрители увидят арктических лаек, пони, белоснежных голубей, знаменитый медвежий бокс и экзотических животных — австралийских розовых пеликанов, носухов, лам, верблюдов и дикобразов.

Программа будет сопровождаться световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.

Стоимость билетов — от 600 рублей. Детям до трех лет бесплатно.

Представления будут проходить в субботу и воскресенье, в 12:00 и в 17:00. Точное расписание можно уточнить в справочной цирка. Касса работает с 10:00 до 19:00 часов ежедневно, без перерыва.

Справочная цирка 8 (4912) 25 64 03, заказ коллективных посещений: +7 (930) 888-44-54.

Купить билеты онлайн можно на сайте рязанского цирка или на сайте цирка Филатовых.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:07, 18 января 2019
Цирк Филатовых привезет в Рязань 15 медведей, пеликанов, верблюдов и других животных
15:19, 18 января 2019
Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info
16:19, 17 января 2019
А что в кино? Драма «Две королевы», комедия «Пышка» и другие новинки
14:29, 17 января 2019
Рязанский фестиваль джаза организуют на трех площадках 1
10:49, 17 января 2019
Рязанская область вошла в топ-15 популярных в новогодние праздники регионов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 9

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 113
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 932
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 286
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 707
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
10:46, 8 января 2019 19 340
Япония намерена предложить России отказаться от компенсации по Курилам 3
Все новости
Форум