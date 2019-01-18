48-летнюю скопинку обокрали в ночном клубе

В скопинском ночном клубе обокрали 48-летнюю женщину. Об этом сообщила
Известно, что потерпевшая и ее 21-летний приятель были в гостях у 26-летнего знакомого. Все вместе они решили пойти в клуб.
После этого женщина обнаружила, что из ее сумочки пропали телефон и кошелек с 1200 рублями, а в кармане 21-летнего мужчины не оказалось золотого кольца, которое он там оставил.
Оперативники посмотрели записи с камер и узнали, что 26-летний скопинец обыскивал сумочку потерпевшей, пока его знакомые танцевали. Во время беседы с полицейскими подозреваемый признался и в краже кольца — его он забрал, пока знакомые были у него в гостях.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.