Житель Сочи решил убить родителей и маленькую сестру ради наследства

В Сочи 23-летний молодой человек решил убить своих родителей и маленькую сестру, чтобы получить в наследство квартиру и другое имущество. Об этом сообщил
Подозреваемый хотел нанять киллера и рассказал о планах другу. Полицейские узнали о готовящемся преступлении и взяли ситуацию под контроль.
Злоумышленник пообещал три миллиона наемному убийце, в роли которого выступил полицейский. Молодой человек рассказал ему о расположении комнат, камерах и собаке, а также передал нож и средства конспирации.
Когда заказчик написал расписку, его задержали. В отношении сочинча возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33, пунктов «а, в, з» части 2 статьи 105 УК РФ. Его передали в суд для рассмотрения по существу.