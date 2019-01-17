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9:04, 17 января 2019 146
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В Тольятти завуч ударила школьницу на уроке. Видео

В Тольятти завуч ударила школьницу на уроке. Видео

В одной из школ Тольятти преподаватель ударила ученицу по лицу на уроке. Видео конфликта опубликовано на YouTube.

Женщина подошла кдевочке, скинула с ее стола учебные принадлежности, ударила и схватила за шею.

В описании к ролику сказано, что конфликт произошел из-за того, что школьница рисовала на уроке.

«Вы с ума сошли?» — возмутилась девочка.

«Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица» — ответила преподаватель.

По информации РЕН ТВ, девочка учится в пятом классе, женщина работает завучем. Несколько учеников отметили, что это не первый подобный случай.

Напомним, в сентябре 2017 года в селе Истье Рязанской области сняли на видео преподавательницу, ударившую мальчика. По данным источника RZN.info, получивший по голове школьник оказался двоечником.

Учительницу уволили, а роликом заинтересовались полиция и следователи. Также на конфликт отреагировал глава региона Николай Любимов. В отношении педагога завели уголовное дело. Ранее женщина дважды попадала под следствие из-за избиения племянника.

Ранее сообщалось, что родители школьника извинились перед учительницей. Подросток также рассказал о конфликте.


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