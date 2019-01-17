В Тольятти завуч ударила школьницу на уроке. Видео

В одной из школ Тольятти преподаватель ударила ученицу по лицу на уроке. Видео конфликта опубликовано на YouTube.
Женщина подошла кдевочке, скинула с ее стола учебные принадлежности, ударила и схватила за шею.
В описании к ролику сказано, что конфликт произошел из-за того, что школьница рисовала на уроке.
«Вы с ума сошли?» — возмутилась девочка.
«Я — да, а ты — нет. Поэтому я хочу, чтобы ты вела себя как девочка-ученица» — ответила преподаватель.
По информации
Напомним, в сентябре 2017 года в селе Истье Рязанской области
Учительницу
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