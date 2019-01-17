В Сасове началось строительство объездной дороги. Об этом сообщило издательство «
Стоимость работ составит 466 миллионов 489 тысяч рублей. Строительство планируют завершить в конце июня 2020 года.
Напомним, объездную дорогу
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Фото: Издательство «Пресса»
В Сасове началось строительство объездной дороги. Об этом сообщило издательство «
Стоимость работ составит 466 миллионов 489 тысяч рублей. Строительство планируют завершить в конце июня 2020 года.
Напомним, объездную дорогу
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