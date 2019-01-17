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11:54, 17 января 2019 2 276
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В Сасове началось строительство объездной дороги

В Сасове началось строительство объездной дороги

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове началось строительство объездной дороги. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Стоимость работ составит 466 миллионов 489 тысяч рублей. Строительство планируют завершить в конце июня 2020 года.

Напомним, объездную дорогу начали строить более 10 лет назад. Ранее ее планировали закончить в 2013 году.


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