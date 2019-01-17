В Сасове двое уголовников украли из супермаркета водку и закуску

В Сасове двое уголовников украли из супермаркета водку, колбасу и сыр. Об этом сообщила
О происшествии заявил директор магазина. Выехавшие на вызов полицейские проверили записи с камер.
Оказалось, что товары забрали двое молодых людей. Они спрятали их под одежду и, пройдя мимо кассы, скрылись.
Оперативники установили, что к краже причастны 30-летний сасовец, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений, и его 26-летний приятель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.
Злоумышленников задержали, когда они выпивали в квартире одного из них. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.