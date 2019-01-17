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19:23, 17 января 2019 443

В «Единой России» обсудили итоги партийных проектов в Рязанской области

В «Единой России» обсудили итоги партийных проектов в Рязанской области

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 17 января, «Единая Россия» провела расширенное заседание политсовета партии. Его участники обсудили итоги реализации в 2018 году 14-ти партийных проектов в Рязанской области.

Секретарь регионального отделения Аркадий Фомин отметил, что партийные проекты — «это приоритет в работе „Единой России“, инструмент для реализации предвыборных программ».

В числе важных инфраструктурных проектов Фомин выделил «Культуру малой Родины», «Детский спорт», «Городскую среду», «Новая школа», а также проекты, направленные на оказание консультативной помощи людям и осуществление общественного контроля.

По проекту «Культура малой родины» за два года отремонтировали 12 сельских домов культуры. По проекту «Детский спорт» — спортзалы в сельских школах Захаровского, Скопинского, Шацкого, Рязанского, Касимовского, Михайловского и Сасовского районов.

«Это очень важно, потому что не в каждом районе и селе можно построить ФОК или многофункциональную спортплощадку. Но отремонтировать спортивный зал — это как раз и есть задача партийного проекта», — подчеркнул Фомин.

В рамках проекта «Новая школа» в 2018 году построили три новые школы в районах Рязанской области, также проект охватывает дошкольное образование, к концу 2019 года планируется создать 530 ясельных мест, сделать пристройки к пяти рязанским детсадам и двум — в Рыбновском районе.

Реализация проекта «Городская среда», по словам лидера рязанских единороссов, «не вызвала существенных нареканий» в районах. Однако в Рязани депутаты выявили несоблюдение сроков и низкое качество проводимых работ.

Член партийной фракции в Рязанской областной Думе Александр Ачалов, курирующий проект «Городская среда», отметил, что парламентарии держали на контроле завершение работ по конкретным объектам. По словам Ачалова, буквально в ручном режиме приходилось выправлять ситуацию.

«В ремонт дворовых территорий пришлось даже вмешаться депутату Госдумы Андрею Макарову, люди пришли к нему на прием и рассказали о том, что были сорваны сроки благоустройства дворов по улице Новоселов. Этот вопрос депутат держал на личном контроле, даже пришлось обращаться в прокуратуру», — подчеркнул координатор.

Лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин, в свою очередь, заметил, что задача партии — проконтролировать, чтобы каждый бюджетный рубль использовали эффективно и, как следствие, достигались цели программ.

Замсекретаря регионального отделения партии Алексей Просянников в докладе об итогах реализации проекта «Безопасные дороги» рассказал, что в 2018 году в регионе отремонтировали 113 километров дорог. Он уточнил, что общая протяженность дорожной сети в регионе составляет 899 километров.

На проект направили один миллиард 460 миллионов рублей, половина из которых — федеральные средства. Ход ремонтных работ контролировала группа общественного контроля, в состав которой вошли активисты местных отделений партии.

Всего на заседании политсовета представили 14 докладов по каждому проекту.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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