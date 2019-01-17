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14:54, 17 января 2019 171
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В 2018 году в Рязанской области построили около 30 километров газовых сетей

В 2018 году в Рязанской области построили около 30 километров газовых сетей

В 2018 году в Рязанской области построили около 30 километров газовых сетей. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

На мероприятия по развитию сетей газоснабжения направили 26,445 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 11,768 миллионов рублей, из бюджета Рязанской области — 14,408 миллионов рублей. Газовые сети ввели в эксплуатацию в семи районах области.

Наибольший объем работ выполнили в селе Большой Мутор Касимовского района, где проложили 14,731 километров газопровода.

Более четырех километров газовых сетей построили в Скопинском и Старожиловском районах.

Также в рамках программы газифицировали несколько улиц в селах Глядково Сасовского района и Боршевое Милославского района, деревни Соловьевка Сараевского района и Бычково Клепиковского района.

В 2019 на эти цели направят 23,7 миллионов рублей из средств федерального, регионального и местных бюджетов.


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