В 2018 году в Рязанской области построили около 30 километров газовых сетей. Об этом сообщило региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
На мероприятия по развитию сетей газоснабжения направили 26,445 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 11,768 миллионов рублей, из бюджета Рязанской области — 14,408 миллионов рублей. Газовые сети ввели в эксплуатацию в семи районах области.
Наибольший объем работ выполнили в селе Большой Мутор Касимовского района, где проложили 14,731 километров газопровода.
Более четырех километров газовых сетей построили в Скопинском и Старожиловском районах.
Также в рамках программы газифицировали несколько улиц в селах Глядково Сасовского района и Боршевое Милославского района, деревни Соловьевка Сараевского района и Бычково Клепиковского района.
В 2019 на эти цели направят 23,7 миллионов рублей из средств федерального, регионального и местных бюджетов.