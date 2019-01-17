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15:41, 17 января 2019 1 000
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Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу

Учительница по биологии из школы в Тольятти объяснила, почему ударила школьницу на уроке. Женщина рассказала, что девочка спровоцировала ее на агрессию, сообщил РЕН ТВ.

Она также отметила, что школьница несколько уроков вела себя плохо и мешала другим ученикам.

При этом она созналась, что была не вправе так вести себя со школьницей. Во время разговора с журналистами педагог еле сдерживала слезы.

«Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, чтобы учитель на нее обратила внимание. Но я полагаю, что все равно педагог должен оставаться педагогом», — сказала учительница.

Ранее в сети появился ролик, на котором женщина ударила школьницу и начала ее душить.

Позже педагога отстранили от работы.


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