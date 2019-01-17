Трещины в стенах и гниющий пол. В Рязани разрушающийся дом признали годным для жилья

В Рязани признали годным для жилья разрушающийся дом. Его жильцы обратились в суд, чтобы оспорить заключение, сообщила
В июле 2018 года здание обследовала Государственная жилищная инспекция региона, которая зафиксировала трещины в фундаменте и стенах на всю высоту дома, разрушение стен и подвала, частичное разрушение кирпичной кладки, значительный прогиб потолочных балок и перекрытий, а также пораженные гнилью и жучками оконные и дверные рамы и деревянный пол.
Известно, что капремонт здесь не никогда проводили. Независимая экспертиза оценила износ дома в 81%.
Однако Межведомственная комиссия «не нашла оснований для признания здания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». При этом капремонт подвала и ремонт фасада запланирован на 2029-2031 годы, а ремонт фундамента не предусмотрен.
Рязанцы обратились в суд с просьбой признать заключение Межведомственной комиссии незаконным, отменить его и обязать провести повторное обследование дома.
Московский райсуд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Ответчик попытался оспорить это решение, но Рязанский облсуд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.