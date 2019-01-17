Студентов рязанского радиоуниверситета планируют обучать в Италии. Об этом в четверг, 17 января, заявил начальник правового управления мэрии Александр Посельский на комитете гордумы.
Депутаты обсуждали вопросы о партнерских отношениях с итальянскими городами Алессандрия и Генуя.
Посельский рассказал, что в рамках соглашения ведется работа по обмену студентами и преподавателями с ведущими вузами городов.
«Наши студенты смогут обучаться в крупнейшем университете Генуи, которому более 600 лет. Также разговор идет о принятии в дипломов двойных стандартов — европейского и российского», — подчеркнул начальник правового управления.
Кроме того, в рамках сотрудничества итальянцы заинтересованы в размещении своих предприятий на территории Рязани.