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13:51, 17 января 2019 1 269
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Студентов рязанского радиоуниверситета планируют обучать в Италии

Студентов рязанского радиоуниверситета планируют обучать в Италии

Студентов рязанского радиоуниверситета планируют обучать в Италии. Об этом в четверг, 17 января, заявил начальник правового управления мэрии Александр Посельский на комитете гордумы.

Депутаты обсуждали вопросы о партнерских отношениях с итальянскими городами Алессандрия и Генуя.

Посельский рассказал, что в рамках соглашения ведется работа по обмену студентами и преподавателями с ведущими вузами городов.

«Наши студенты смогут обучаться в крупнейшем университете Генуи, которому более 600 лет. Также разговор идет о принятии в дипломов двойных стандартов — европейского и российского», — подчеркнул начальник правового управления.

Кроме того, в рамках сотрудничества итальянцы заинтересованы в размещении своих предприятий на территории Рязани.


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