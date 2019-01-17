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15:58, 17 января 2019 449
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Спасались через окна. В Перми загорелся бизнес-центр

Спасались через окна. В Перми загорелся бизнес-центр

В Перми загорелся бизнес-центр на Монастырской улице. Возгорание произошло на третьем этаже здания. Два человека выпрыгнули из окон, их увезли в больницу. Об этом сообщил портал Properm.ru.

В пресс-службе краевого управления МЧС отметили, что пожарные получили сигнал о возгорании в 14:10, на место прибыли восемь пожарных машин.

По информации РИА «Новости», из горящего здания удалось спасти 15 человек. Двоих госпитализировали. Среди пострадавших была беременная женщина, ее доставили в больницу. Она родила ребенка.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар ликвидировали в 14:55.


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