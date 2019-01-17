СМИ назвали главного кандидата на «Евровидении-2019» от России

Главным претендентом на участие в «Евровидении-2019» от России является Сергей Лазарев. Об этом сообщает ряд СМИ.
По информации издания
В пресс-службе Сергея Лазарева сообщили, что официального заявления в СМИ не было.
В этом году национального отбора не будет — представителя выберут из небольшого списка претендентов. Среди возможных участников — Александр Панайотов, певица Manizha, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.
Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.
Напомним, Сергей Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Тогда он
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