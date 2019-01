СМИ назвали главного кандидата на «Евровидении-2019» от России

Главным претендентом на участие в «Евровидении-2019» от России является Сергей Лазарев. Об этом сообщает ряд СМИ.

По информации издания Super , гастрольный график Лазарева расписан до апреля. В мае у артиста не запланированы выступления. Конкурс как раз приходится на этот период.

В пресс-службе Сергея Лазарева сообщили, что официального заявления в СМИ не было.

В этом году национального отбора не будет — представителя выберут из небольшого списка претендентов. Среди возможных участников — Александр Панайотов, певица Manizha, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Напомним, Сергей Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место с песней «You Are The Only One», победив при этом в зрительском голосовании.