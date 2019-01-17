Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:58, 17 января 2019 1 126
 0    0

СМИ назвали главного кандидата на «Евровидении-2019» от России

СМИ назвали главного кандидата на «Евровидении-2019» от России

Главным претендентом на участие в «Евровидении-2019» от России является Сергей Лазарев. Об этом сообщает ряд СМИ.

По информации издания Super, гастрольный график Лазарева расписан до апреля. В мае у артиста не запланированы выступления. Конкурс как раз приходится на этот период.

В пресс-службе Сергея Лазарева сообщили, что официального заявления в СМИ не было.

В этом году национального отбора не будет — представителя выберут из небольшого списка претендентов. Среди возможных участников — Александр Панайотов, певица Manizha, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Песенный конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Израиле.

Напомним, Сергей Лазарев уже участвовал в «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место с песней «You Are The Only One», победив при этом в зрительском голосовании.

Фото Eurovision.tv


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
9:58, 17 января 2019
СМИ назвали главного кандидата на «Евровидении-2019» от России
17:42, 16 января 2019
Юрий Быков объявил об окончании съемок фильма «Сторож»
10:06, 15 января 2019
Рязанские театральные коллективы устроят марафон бесплатных выступлений
18:56, 12 января 2019
Юрий Быков рассказал о съемках фильма «Сторож» в Солотче. Видео
9:33, 10 января 2019
В субботу пройдет финал рязанского фестиваля «Рождественская радость»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 058
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 811
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
15:26, 3 января 2019 24 327
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
13:10, 3 января 2019 24 321
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
12:40, 8 января 2019 22 786
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум