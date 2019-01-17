В Милославском районе осудили скопинца, приехавшего автостопом за наркотиками

Жителя Скопина осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщило издательство «
Летом прошлого года он автостопом приехал в поселок Молодежный Милославского района за наркосодержащим растением. Впоследствии мужчину остановили полицейские, которые в нашли при нем наркотики весом не менее 611,2 грамма.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч рублей.
Кроме того, в адрес главы администрации Горняцкого поселения вынесли постановление: ему предстоит уничтожить запрещенные вещества.