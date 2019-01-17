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14:29, 17 января 2019 441
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Рязанский фестиваль джаза организуют на трех площадках

Рязанский фестиваль джаза организуют на трех площадках

Фото: Pixabay.com

В Рязани со 2 февраля пройдет фестиваль джаза. Его организуют на трех площадках — в библиотеке имени Горького, в МКЦ и «Фотодоме». Об этом сообщили организаторы.

Фестиваль «Зимние дни рязанского джаза» инициирован творческим центром «Feelin's». В его программе концерты, мастер-классы, творческие встречи, объединяющие музыкальное, танцевальное, изобразительное направления, кинопоказы и фотовыставки.

Финальный концерт пройдет 9 февраля в МКЦ в День рождения рязанского джаза.

Отмечается, что за долго до начала фестиваля организуют концерты памяти известного джазмена Александра Семячкина.

Все желающие смогут посетить их 23 января в Музее истории молодежного движения и в кафе «Фонтан».


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