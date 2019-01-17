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10:49, 17 января 2019 992
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Рязанская область вошла в топ-15 популярных в новогодние праздники регионов

Рязанская область вошла в топ-15 популярных в новогодние праздники регионов

Рязанская область оказалась на 14 месте в списке самых популярных в новогодние праздники регионов. Данные опубликовал ТурСтат.

За период праздников Рязанскую область посетили 104 тысячи туристов. Из них 11, 2 тысячи съездили в Константиново, 9,5 тысячи — Рязанский кремль.

На первом месте в рейтинге расположились Московская область (3 млн туристов), Краснодарский край (672 тысячи), Вологодская область (204 тысячи), Владимирская область (более 200 тысяч), Крым (190 тысяч), Башкортостан (179 тысяч), Тюменская область (165 тысяч), Саратовская область (160 тысяч), Татарстан (более 150 тысяч), Тверская область (более 150 тысяч), Ярославская область (более 130 тысяч), Карачаево-Черкесская Республика (125 тысяч), Кемеровская область (более 112 тысяч).

Всего в списке оказались 27 регионов.

Лучшими туристическими городами в новогодние праздники стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг.

Напомним, на новогодние каникулы в Рязань приехали более 25 тысяч туристов.


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