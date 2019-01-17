Рязанец простил виновника ДТП, в котором погибла его мать

Рязанец простил виновника ДТП, в котором погибла его 50-летняя мать. Об этом сообщила
ДТП произошло 16 сентября 2018 года на 198-м километре трассы М-5. Toyota Alphard вылетел в кювет и врезался в столб. По предварительной информации, 37-летний водитель не справился с управлением.
В аварии погибла 50-летняя женщина. Всего в автомобиле находилось восемь человек, пятеро получили травмы.
Сын погибшей заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Он объяснил, что примирился с обвиняемым, который оплатил похороны матери, возместил моральный вред и «по религиозным соображениям» претензий у него нет.
Напомним, полиция