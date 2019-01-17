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15:20, 17 января 2019 3 621
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Появилось видео столкновения «Фольксвагена» и «Пежо» в центре Рязани

Появилось видео столкновения «Фольксвагена» и «Пежо» в центре Рязани

Появилось видео столкновения Volkswagen и Peugeot. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду, 16 января, на площади Театральной.

Ранее с места аварии появилось фото.


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