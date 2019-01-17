Появилось видео столкновения «Фольксвагена» и «Пежо» в центре Рязани

Появилось видео столкновения Volkswagen и Peugeot. Ролик опубликован в группе «
ДТП произошло в среду, 16 января, на площади Театральной.
Ранее с места аварии
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Появилось видео столкновения Volkswagen и Peugeot. Ролик опубликован в группе «
ДТП произошло в среду, 16 января, на площади Театральной.
Ранее с места аварии
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