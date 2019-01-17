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11:23, 17 января 2019 1 314
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Появились фото с места столкновения «УАЗа» и «Форда» на Голенчинском шоссе

Появились фото с места столкновения «УАЗа» и «Форда» на Голенчинском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

Появились фото с места столкновения «УАЗа» и Ford Focus на Голенчинском шоссе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла утром в среду, 16 января. В ДТП пострадала 29-летняя пассажирка иномарки.


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