Появились фото с места столкновения «УАЗа» и «Форда» на Голенчинском шоссе

Появились фото с места столкновения «УАЗа» и Ford Focus на Голенчинском шоссе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла утром в среду, 16 января. В ДТП
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Фото: УМВД по Рязанской области
Появились фото с места столкновения «УАЗа» и Ford Focus на Голенчинском шоссе. Снимки опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла утром в среду, 16 января. В ДТП
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