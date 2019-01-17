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15:20, 17 января 2019 102
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Пенсионерка подавилась булкой в московском ГУМе и умерла

Пенсионерка подавилась булкой в московском ГУМе и умерла

В Московском ГУМе нашли тело женщины. Об этом сообщил телеканал «РЕН.ТВ».

По данным телеканала, пенсионера скончалась во время приема пищи. Она подавилась куском булки.

Известно, что инцидент произошел в кафе «Фестивальное».


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