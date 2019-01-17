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11:30, 17 января 2019 3 087
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На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

В четверг, 17 января, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Пронская, дома с 52 по 104 (частный сектор), дома 68, 86;
  • улица Хлебная, дома с 5 по 67 (частный сектор), дома 13, 21, 37, 27, 38, 61.

До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • улица Московское шоссе, дома 59, 61, 63;
  • улица Октябрьская, дома 48/16, 52, 56, 58, 60, 47, 50, 54, 56-а (школа №48), 49 корпус 1, 49;
  • улица Бронная, дом 14;
  • улица Энгельса, дом 53;
  • улица Новикова-Прибоя, дом 26.

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