На семи рязанских улицах отключили холодную воду. Адреса

В четверг, 17 января, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Пронская, дома с 52 по 104 (частный сектор), дома 68, 86;
- улица Хлебная, дома с 5 по 67 (частный сектор), дома 13, 21, 37, 27, 38, 61.
До окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- улица Московское шоссе, дома 59, 61, 63;
- улица Октябрьская, дома 48/16, 52, 56, 58, 60, 47, 50, 54, 56-а (школа №48), 49 корпус 1, 49;
- улица Бронная, дом 14;
- улица Энгельса, дом 53;
- улица Новикова-Прибоя, дом 26.