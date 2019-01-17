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9:58, 17 января 2019 1 621
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Рязанские школы и детсады снова оштрафовали за нарушения в сфере питания 2

Рязанские школы и детсады снова оштрафовали за нарушения в сфере питания

В Рязанской области прокуратура оштрафовала 85 сотрудников образовательных учреждений за нарушения в сфере питания. Проверка прошла в детских садах, школах, колледжах и техникумах по всему региону, рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 17 января.

Всего прокуратура вынесла 93 постановления, восемь из которых сейчас находятся на рассмотрении.

В числе нарушений — неисправное оборудование в столовых, замена продуктов дешевыми аналогами, отсутствие маркировки, приготовление пищи персоналом в ювелирных украшениях, а также неиспользование дезинфицирующих средств.

Отметим, что проверки проводили с осени 2018 года, после скандала с МУП «Детское питание».

В октябре Роспотребнадзор оштрафовал рязанские школы за санитарные нарушения в столовых. Прокуратура нашла многочисленные нарушения питания школьников. Вслед за Рязанью ведомство проверило районные образовательные учреждения.


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