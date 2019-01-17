Рязанские школы и детсады снова оштрафовали за нарушения в сфере питания

В Рязанской области прокуратура оштрафовала 85 сотрудников образовательных учреждений за нарушения в сфере питания. Проверка прошла в детских садах, школах, колледжах и техникумах по всему региону, рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 17 января.
Всего прокуратура вынесла 93 постановления, восемь из которых сейчас находятся на рассмотрении.
В числе нарушений — неисправное оборудование в столовых, замена продуктов дешевыми аналогами, отсутствие маркировки, приготовление пищи персоналом в ювелирных украшениях, а также неиспользование дезинфицирующих средств.
Отметим, что проверки проводили с осени 2018 года, после
В октябре Роспотребнадзор