А что в кино? Драма «Две королевы», комедия «Пышка» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. На экраны выходят фильмы британских, французских и других режиссеров. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Зрители увидят историческую драму «Две королевы», которая рассказывает о жизни Елизаветы I и Марии Стюарт, а также комедию «Пышка» с Дженнифер Энистон в главной роли и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» «Стекло».
Для юных рязанцев в кинотеатрах покажут новый французский мультфильм «Астерикс и тайное зелье» и 89 выпуск «МУЛЬТ в кино. Время чудес!».
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