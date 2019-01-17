Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:19, 17 января 2019 2 880
 0    0

А что в кино? Драма «Две королевы», комедия «Пышка» и другие новинки

А что в кино? Драма «Две королевы», комедия «Пышка» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. На экраны выходят фильмы британских, французских и других режиссеров. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Зрители увидят историческую драму «Две королевы», которая рассказывает о жизни Елизаветы I и Марии Стюарт, а также комедию «Пышка» с Дженнифер Энистон в главной роли и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» «Стекло».

Для юных рязанцев в кинотеатрах покажут новый французский мультфильм «Астерикс и тайное зелье» и 89 выпуск «МУЛЬТ в кино. Время чудес!».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
16:19, 17 января 2019
А что в кино? Драма «Две королевы», комедия «Пышка» и другие новинки
14:29, 17 января 2019
Рязанский фестиваль джаза организуют на трех площадках
10:49, 17 января 2019
Рязанская область вошла в топ-15 популярных в новогодние праздники регионов
15:11, 16 января 2019
В Рязани выставят модели-копии военной техники к 75-летию снятия блокады Ленинграда
15:53, 15 января 2019
В Рязани появится «Клуб путешественников»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 138
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 931
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
12:40, 8 января 2019 22 845
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 230
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
15:00, 8 января 2019 20 672
Рязанцы услышат былины и песни под гармонь в исполнении сказителя Александра Маточкина
Все новости
Форум