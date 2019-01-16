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10:54, 16 января 2019 1 825
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За прошлый год рязанские приставы выдворили из России почти 150 иностранцев 1

За прошлый год рязанские приставы выдворили из России почти 150 иностранцев

В 2018 году рязанские приставы выдворили из России 140 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Из них 104 гражданина Республики Узбекистан, 14 граждан Республики Таджикистан, один гражданин Республики Казахстан, три гражданина Республики Молдова, два гражданина Республики Кыргызстан, восемь граждан Украины, пять граждан Республики Азербайджан, один гражданина Вьетнама, два гражданина Беларуси.

Иностранцев выдворили по решению суда и привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.


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