За 2018 год у рязанских маршрутчиков выявили более 450 нарушений

За 2018 год у рязанских маршрутчиков выявили 456 нарушений. Чаще всего водители не соблюдали схему движения по маршруту и нарушали расписание,
В среду, 16 января, в мэрии провели совещание по вопросам транспортного обслуживания. С перевозчиками обсудили обязательные требования федерального и регионального законодательств, а также положения муниципальных правовых актов.
«С целью повышения качества транспортного обслуживания участники совещания обсудили меры, направленные на недопущения таких нарушений в дальнейшем», — добавили в мэрии.
Отмечается, что в течение года управление транспорта провело 410 мероприятий по мониторингу работы коммерческих перевозчиков.