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15:42, 16 января 2019 561
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YouTube запретил публиковать видео с опасными для жизни флешмобами

YouTube запретил публиковать видео с опасными для жизни флешмобами

YouTube запретил публиковать видео с опасными для жизни челленджами и пранками. Администрация видеохостинга обновила правила для пользователей, где сказано, что такие ролики будут удалять, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что «на YouTube нет места для „Tide Pod Challenge“ или „Fire Challenge“».

«Tide Pod Challenge» — флэшмоб, участники которого съедают капсулы со стиральным порошком. А участники «Fire Challenge» обливают себя горючими жидкостями и поджигают, снимая это на видео.

Кроме того, администрация хостинга усилила модерацию внешних ссылок в описании к видео, а также запретила ставить на обложки изображения со сценами насилия или порнографии.


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