YouTube запретил публиковать видео с опасными для жизни флешмобами

YouTube запретил публиковать видео с опасными для жизни челленджами и пранками. Администрация видеохостинга обновила
В сообщении говорится, что «на YouTube нет места для „Tide Pod Challenge“ или „Fire Challenge“».
«Tide Pod Challenge» — флэшмоб, участники которого съедают капсулы со стиральным порошком. А участники «Fire Challenge» обливают себя горючими жидкостями и поджигают, снимая это на видео.
Кроме того, администрация хостинга усилила модерацию внешних ссылок в описании к видео, а также запретила ставить на обложки изображения со сценами насилия или порнографии.