Вокруг воинского храма преподобного Серафима Саровского в Дягилеве прошел крестный ход

Во вторник, 15 января, в воинском храме преподобного Серафима Саровского встретили престольный праздник. Об этом сообщил
«В день памяти одного из самых почитаемых на Руси святых в храме служили священники Воинского благочиния», — говорится в сообщении.
После литургии военные совершили крестный ход, духовенство и воинство вместе помолились и почтили память небесного покровителя Дягилевского гарнизона.
После богослужения протоиерей Константин Сомов объехал батальоны Железнодорожной бригады и поздравил призывников с памятью преподобного Серафима Саровского. Военнослужащие получили в честь праздника сладости.