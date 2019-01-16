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17:17, 16 января 2019 1 085
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В Строителе после столкновения с «двенадцатой» фура улетела в кювет

В Строителе после столкновения с «двенадцатой» фура улетела в кювет

Фото: УМВД по Рязанской области

В Строителе после столкновения с «двенадцатой» фура улетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП произошло в среду, 16 января, в 9:50.

Вблизи дома №14 по улице Качевской 24-летний житель Старожиловского района за рулем автомобиля ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Skania» с полуприцепом, которой управлял 49-летний житель Рязанской области. После этого тягач улетел в кювет, повредив стелу КРЗ.

По предварительной информацией, водитель «двенадцатой» не справился с управлением.

Водитель седельного тягача обращался за медицинской помощью.


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