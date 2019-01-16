В Строителе после столкновения с «двенадцатой» фура улетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ДТП произошло в среду, 16 января, в 9:50.
Вблизи дома №14 по улице Качевской 24-летний житель Старожиловского района за рулем автомобиля ВАЗ-2112 выехал на «встречку» и столкнулся с фурой «Skania» с полуприцепом, которой управлял 49-летний житель Рязанской области. После этого тягач улетел в кювет, повредив стелу КРЗ.
По предварительной информацией, водитель «двенадцатой» не справился с управлением.
Водитель седельного тягача обращался за медицинской помощью.