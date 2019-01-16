В Скопине двое злоумышленников ограбили на улице пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 77-летний мужчина, который сообщил, что стал жертвой уличного ограбления. Двое незнакомцев, заметив в его руке мобильный телефон, повалили его на землю, несколько раз ударили и отобрали «добычу».
К краже оказались причастны 23-летний житель Скопина и 24-летний житель поселка Побединка, которых ранее уже доставили в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях из-за пьяного состояния. Пенсионер их опознал, при досмотре у одного из молодых людей обнаружили похищенный сотовый телефон.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, по которой им грозит до семи лет лишения свободы.