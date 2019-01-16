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19:20, 16 января 2019 936
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В семнадцатый десяток. Рязанская областная библиотека отметила 161-летие 1

В семнадцатый десяток. Рязанская областная библиотека отметила 161-летие

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 16 января, рязанская областная библиотека имени Горького отметила 161-летие. В честь праздника представители власти и общественности наградили библиотекарей грамотами, знаками отличия и книгами.

От имени регионального минкульта работников библиотеки поздравил Сергей Селявин. Он пожелал им больше благодарных читателей, развития коллективу.

«Библиотека имени Горького является самым крупным, главным и ведущим учреждением в библиотечной сфере нашего региона. Позвольте выразить вам свою благодарность за огромный вклад в продвижение книгочтения и за реализацию крупных международных и федеральных проектов», — сказал Селявин.

Для гостей показали фильм. С музыкальными номерами выступила группа «Feelin's».

Стоит отметить, что торжество провели на недавно отремонтированном третьем этаже. Там находится региональный центр Президентской библиотеки с современным мультимедийным залом и центром оцифровки, музей книги, центр редких и ценных изданий, а также центр межкультурных информационных ресурсов на иностранных языках «МИР И Я».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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