В Сасовском районе задержали преступника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила
В полицию обратился 45-летний житель Ярнова Сасовского района. Он рассказал, что о между ним и приятелем сына произошел конфликт во врем застолья. Молодой человек с ножом в руках угрожал мужчине убить его.
Позже выяснилось, что злоумышленника ранее судили за кражу и в данный момент он находится в федеральном розыске за управление автомобилем в пьяном состоянии. Мужчина скрывался от суда.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.