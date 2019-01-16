В Сасове нарушили права слабовидящих и слепых посетителей кинотеатра. Об этом
В декабре 2017 года муниципальный культурный центр купил оборудование для кинопоказа с подготовленным тифлокомментированием. При этом в доступных местах и на сайте кинотеатра об этом информации не было.
«Данный факт влек нарушение прав инвалидов на обеспечение их равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и обеспечения их права на достойную жизнь», — отметили в прокуратуре.
В декабре в адрес муниципального культурного центра внесли представление. Нарушения устранили, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.