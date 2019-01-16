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15:11, 16 января 2019 453
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В Рязани выставят модели-копии военной техники к 75-летию снятия блокады Ленинграда

В Рязани выставят модели-копии военной техники к 75-летию снятия блокады Ленинграда

В Рязани выставят модели-копии военной техники к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Посмотреть их можно будет в Центральной детской библиотеке.

Выставку «Возвращенный из смертной бездны, Ленинград» откроют 25 января. В экспозицию войдут более 25 моделей-копий боевой техники, в том числе советский истребитель ЛаГГ-3 5-й серии (на таком летал Герой Советского Союза Георгий Костылев (12 личных побед и 34 сбитых в группе)). Впервые посетителям покажут модель-копию танка Т-34 с 85-миллиметровой пушкой образца 1943 года, выполненную рязанцем.

Выставка продлится до 31 января по адресу: улица Станкозаводская, дом №27

Вход свободный. Для желающих организуют экскурсии.


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