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8:10, 16 января 2019 3 453
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В Рязани выросла плата за детсад 1

В Рязани выросла плата за детсад

В Рязани выросла плата за детсад. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 16 января.

Сумма за месяц повысилась на 74 рубля до 2007 рублей.

Ранее в регионе утвердили лимиты на плату.

Напомним, в конце 2017 года в Рязани уже поднимали плату за детсад, но после вмешательства губернатора повышение отменили.


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