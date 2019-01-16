В Рязани выросла плата за детсад. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 16 января.
Сумма за месяц повысилась на 74 рубля до 2007 рублей.
Ранее в регионе
Напомним, в конце 2017 года в Рязани уже
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В Рязани выросла плата за детсад. Соответствующее постановление официально опубликовали в среду, 16 января.
Сумма за месяц повысилась на 74 рубля до 2007 рублей.
Ранее в регионе
Напомним, в конце 2017 года в Рязани уже
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