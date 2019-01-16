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19:54, 16 января 2019 1 490
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В Рязани на аппарате за 60 миллионов провели лучевую терапию 60 онкобольным 1

В Рязани на аппарате за 60 миллионов провели лучевую терапию 60 онкобольным

Фото: Pixabay.com

В 2018 году в рязанском онкодиспансере на аппарате за 60 миллионов рублей провели лучевую терапию 60 пациентам. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Аппарат «Нуклетрим» купили при поддержке губернатора. Он позволяет менее чем за час безболезненно провести лучевую терапию опухоли предстательной железы. В ведомстве пояснили, что такую процедуру могут назначать пациентам различного, в том числе пожилого возраста, с сопутствующей патологией.

«Это новый вариант лучевого лечения больных раком предстательной железы, который все шире применяется во всем мире и является отличной альтернативой оперативному вмешательству — простатэктомии», — пояснил заведующий радиологическим отделением онкодиспансера Сергей Сомкин.

До этого операция была единственным методом лечения больных с локализованным раком предстательной железы. Новый метод при такой же эффективности позволяет избежать осложнений.


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