В Рязани на аппарате за 60 миллионов провели лучевую терапию 60 онкобольным

В 2018 году в рязанском онкодиспансере на аппарате за 60 миллионов рублей провели лучевую терапию 60 пациентам. Об этом
Аппарат «Нуклетрим» купили при поддержке губернатора. Он позволяет менее чем за час безболезненно провести лучевую терапию опухоли предстательной железы. В ведомстве пояснили, что такую процедуру могут назначать пациентам различного, в том числе пожилого возраста, с сопутствующей патологией.
«Это новый вариант лучевого лечения больных раком предстательной железы, который все шире применяется во всем мире и является отличной альтернативой оперативному вмешательству — простатэктомии», — пояснил заведующий радиологическим отделением онкодиспансера Сергей Сомкин.
До этого операция была единственным методом лечения больных с локализованным раком предстательной железы. Новый метод при такой же эффективности позволяет избежать осложнений.