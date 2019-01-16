В России появится мобильное приложение для оформления ДТП. Его запустят в 2019 году, пишут «
Извещение об аварии для получения выплат по ОСАГО можно будет направить в электронной форме. Сократить время на оформление документов смогут участники ДТП, оформленных по Европротоколу, без участия полиции.
Оформить документы через приложение смогут только россияне, зарегистрированные на
Мобильное приложение разрабатывает Российский союз автостраховщиков. Сначала оно заработает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане.
Напомним,