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9:42, 16 января 2019 380
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В России появится мобильное приложение для оформления ДТП

В России появится мобильное приложение для оформления ДТП

В России появится мобильное приложение для оформления ДТП. Его запустят в 2019 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Извещение об аварии для получения выплат по ОСАГО можно будет направить в электронной форме. Сократить время на оформление документов смогут участники ДТП, оформленных по Европротоколу, без участия полиции.

Оформить документы через приложение смогут только россияне, зарегистрированные на сайте госуслуг.

Мобильное приложение разрабатывает Российский союз автостраховщиков. Сначала оно заработает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Напомним, Европротокол применяется, когда в аварии участвовали две машины, у владельцев которых есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и разногласий в отношении виновника ДТП.


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