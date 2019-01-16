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11:32, 16 января 2019 278
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В Оренбургской области младенец утонул в кастрюле с водой

В Оренбургской области младенец утонул в кастрюле с водой

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела девятимесячного ребенка без признаков насильственной смерти. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

По версии следствия, утром в понедельник, 14 января, в жилом доме одного из поселков Адамовского района девятимесячный ребенок остался без присмотра на неопределенное время. Позже женщина нашла сына мертвым. По предварительной информации, он утонул в 30-литровой кастрюле, которая находилась на кухне.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Причины смерти ребенка устанавливаются.


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