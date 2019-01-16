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12:57, 16 января 2019 554
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В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок

В Новгородской области в мужской колонии родился ребенок

Фото: Pixabay.com

В Новгородской области в мужской колонии родилась девочка. Роды у пришедшей на свидание женщины принимали работники ИК-7 и ее осужденный муж. В региональном УФСИН отметили, что сейчас они «находятся в небольшом стрессе».

Этот случай произошел во вторник, 15 января. Роды у женщины, находившейся на 7-8 месяце беременности, начались в 22:30. Дежурившие сотрудники колонии Александр Емельяненко и Олег Родин сразу вызвали скорую, а потом помогали врачам. Медики позже отметили их «грамотные действия, быструю реакцию и смелость».

Девочку весом около 2 килограммов и ростом 43 сантиметра вместе с матерью отвезли в роддом Великого Новгорода.

Емельяненко и Родин рассказали, что сами воспитывают детей, но на родах были впервые.

«Мужчины находятся в небольшом стрессе после трудного ночного дежурства, но очень рады, что все закончилось благополучно», — отметили в УФСИН.


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