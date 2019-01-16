В Москве женщина сняла в банкомате почти шесть миллионов и пропала. Ее ищут полицейские, передает
В полицию обратился мужчина, который долгое время живет с пропавшей и воспитывает двоих детей. Он рассказал, что ходил вместе с женщиной в банк на Новой Басманной улице, чтобы получить деньги на покупку квартиры в Балашихе. В какой-то момент мужчина отлучился, чтобы отвезти детей домой. Когда он позвонил сожительнице, та сказала, что сняла 5,8 миллиона рублей. После этого женщина пропала.
Полицейские уточнили, что проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.