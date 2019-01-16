В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

В Москве задержали гендиректора «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева. Покидая офис, он заявил, что планирует оставит АСГ, передает РИА «
В пресс-службе компании сообщили, что задержание не связано с работой предприятия или с деятельностью Савельева на посту гендиректора.
«Мы предлагаем, что задержание связано с его собственными бизнесами, с его работой до „Алкогольной сибирской группы“. были и какие-то кондитерские вещи, и связанные с кафе», — отметили там.
Новым гендиректором АСГ стала его финансовый директор Елена Тябутова.
«Алкогольная сибирская группа» выпускает продукцию под марками «Белая березка», «Хаски», «Пять озер» и «Сиббиттер».