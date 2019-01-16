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21:09, 16 января 2019 278
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В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски» 1

В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

Фото: Pixabay.com

В Москве задержали гендиректора «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева. Покидая офис, он заявил, что планирует оставит АСГ, передает РИА «Новости».

В пресс-службе компании сообщили, что задержание не связано с работой предприятия или с деятельностью Савельева на посту гендиректора.

«Мы предлагаем, что задержание связано с его собственными бизнесами, с его работой до „Алкогольной сибирской группы“. были и какие-то кондитерские вещи, и связанные с кафе», — отметили там.

Новым гендиректором АСГ стала его финансовый директор Елена Тябутова.

«Алкогольная сибирская группа» выпускает продукцию под марками «Белая березка», «Хаски», «Пять озер» и «Сиббиттер».


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