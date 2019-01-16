В минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Шахтах

В ростовском минздраве рассказали о состоянии двухлетней девочки и ее отца, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Шахтах. Они пока находятся под присмотром врачей, передает РИА «
В ведомстве уточнили, что состояние мужчины улучшается. Он находится в шахтинской БСМП.
«Оно (состояние — прим. ред.) уже близко к легкому. А девочка продолжают с бабушкой здесь оставаться (в Ростове — прим. ред.), в детской. Улучшение идет», — уточнили в минздраве.
Мать девочки погибла при взрыве. Семье выплатили миллион рублей.
Напомним, в понедельник, 14 января, в доме №17 по улице Хабарова