Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:52, 16 января 2019 2 420
 0    0

В Дядькове мужчина сжег три машины из-за конфликта на дороге

В Дядькове мужчина сжег три машины из-за конфликта на дороге

Фото: Pixabay.com

Рязанские полицейские поймали подозреваемого в поджоге иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Возгорание произошло в ночь на 12 декабря в Дядькове. Внедорожник Toyota и легковушка Lada сгорели полностью, автомобиль Chevrolet успели отогнать от источника огня, он несильно пострадал.

Полицейские собрали материалы, изобличающие злоумышленника. Мужчину разыскали и задержали.

На месте происшествия полицейские предположили, что был совершен поджог. Возгорание началось с автомобиля Toyota, который принадлежал 30-летней местной жительнице, от него пострадали соседние машины.

Эксперты установили, что неизвестный облил внедорожник бензином и зажег горючую жидкость.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник скрывается с места преступления, а среди местных жителей нашли свидетеля, который помог получить дополнительные сведения.

Выяснилось, что к умышленному уничтожению чужого имущества причастен 34-летний мужчина, который недавно приехал в Рязань из Челябинской области. Его разыскали и задержали.

Как оказалось, ранее между владелицей пострадавшего автомобиля и мужчиной произошел конфликт на дороге. Незнакомцы обменялись эмоциональными высказываниями и разъехались. Позже злоумышленник неожиданно встретил запомнившуюся машину и заметил, где женщина припарковала иномарку.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии. Подозреваемого взяли под стражу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:15, 16 января 2019
При пожаре в многоэтажке на Московском никто не пострадал
15:05, 16 января 2019
На Московском загорелась многоэтажка. Видео
14:21, 16 января 2019
В Ленобласти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе
12:31, 16 января 2019
На заводе в Ленобласти произошел взрыв
12:02, 16 января 2019
В Строителе автобус столкнулся с грузовиком, пятеро пострадали
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 7

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 29 967
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 660
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 284
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 240
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
12:40, 8 января 2019 22 717
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум