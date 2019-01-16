В Дядькове мужчина сжег три машины из-за конфликта на дороге

Рязанские полицейские поймали подозреваемого в поджоге иномарки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские собрали материалы, изобличающие злоумышленника. Мужчину разыскали и задержали.
На месте происшествия полицейские предположили, что был совершен поджог. Возгорание началось с автомобиля Toyota, который принадлежал 30-летней местной жительнице, от него пострадали соседние машины.
Эксперты установили, что неизвестный облил внедорожник бензином и зажег горючую жидкость.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник скрывается с места преступления, а среди местных жителей нашли свидетеля, который помог получить дополнительные сведения.
Выяснилось, что к умышленному уничтожению чужого имущества причастен 34-летний мужчина, который недавно приехал в Рязань из Челябинской области. Его разыскали и задержали.
Как оказалось, ранее между владелицей пострадавшего автомобиля и мужчиной произошел конфликт на дороге. Незнакомцы обменялись эмоциональными высказываниями и разъехались. Позже злоумышленник неожиданно встретил запомнившуюся машину и заметил, где женщина припарковала иномарку.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии. Подозреваемого взяли под стражу.