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9:54, 16 января 2019 2 413
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Торговец ножами похитил у рязанки ювелирные украшения 1

Торговец ножами похитил у рязанки ювелирные украшения

Торговец ножами похитил у рязанки ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая снимает комнату у 65-летней пенсионерки. Она сообщила, что из ее комнаты пропали ювелирные украшения.

Выяснилось, что рязанка обнаружила пропажу, когда вернулась с работы. Хозяйка квартиры весь день была дома.

Позже она вспомнила, что днем к ней в квартиру заходили три незнакомца, которые предлагали купить наборы ножей, пледы и другую утварь.

Полицейские нашли и опросили нескольких мужчин, которые занимаются поквартирной продажей посуды. Один из них вспомнил, что видел у молодого коллеги вещи, похожие на похищенные.

Выяснилось, что к краже причастен 19-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали, похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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