Торговец ножами похитил у рязанки ювелирные украшения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая снимает комнату у 65-летней пенсионерки. Она сообщила, что из ее комнаты пропали ювелирные украшения.
Выяснилось, что рязанка обнаружила пропажу, когда вернулась с работы. Хозяйка квартиры весь день была дома.
Позже она вспомнила, что днем к ней в квартиру заходили три незнакомца, которые предлагали купить наборы ножей, пледы и другую утварь.
Полицейские нашли и опросили нескольких мужчин, которые занимаются поквартирной продажей посуды. Один из них вспомнил, что видел у молодого коллеги вещи, похожие на похищенные.
Выяснилось, что к краже причастен 19-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали, похищенное у него изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы.