Рязанцев пригласили на крещенские купания в Шумашь

В ночь с 18 на 19 января на водно-гребной базе в Шумаши организуют крещенские купания. Об этом сообщили в региональном минспорта.
На территории будет оборудована прорубь и сходни в озеро Старица Маринка, также будут установлены отапливаемые палатки для переодевания и обогрева купающихся. По пути следования к месту будут установлены специальные указатели.
В 23:30 там начнется чин великого освящения воды, по окончании которого все желающие смогут окунуться в освященную воду.
Во время купаний организуют дежурство бригад скорой помощи, сотрудников УМВД, спасателей МЧС, волонтеров.
Напомним, всего в Рязанском районе