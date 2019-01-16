Рязанцев предупредили о смертельной опасности вандализма на энергообъектах

Из-за участившихся случаев хищения металлических элементов опор высоковольтных линий электропередачи и стрельбы по гирляндам изоляторов, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили рязанцам, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок уголовно наказуемо.
Кража металлоконструкций, элементов оборудования подстанций и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением и караются штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до семи лет.
Отмечается, что правонарушители наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. «Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия нередко нарушают электроснабжение населенных пунктов, больниц, школ, промышленных предприятий и других социально-значимых объектов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ежегодно фиксируются случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности даже несмотря на работу энергетиков по профилактике электротравматизма.
«"Горе-охотники», стреляя по изоляторам, рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов происходит обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приводит к возникновению шагового напряжения и шансы остаться в живых у такого стрелка минимальны", — рассказали в компании.
Рязанцев, обнаруживших случаи вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса попросили сообщить по единому бесплатному номеру: