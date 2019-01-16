Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 16 января 2019 1 005

Рязанцев предупредили о смертельной опасности вандализма на энергообъектах

Рязанцев предупредили о смертельной опасности вандализма на энергообъектах

Из-за участившихся случаев хищения металлических элементов опор высоковольтных линий электропередачи и стрельбы по гирляндам изоляторов, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнили рязанцам, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок уголовно наказуемо.

Кража металлоконструкций, элементов оборудования подстанций и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением и караются штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до семи лет.

Отмечается, что правонарушители наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. «Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия нередко нарушают электроснабжение населенных пунктов, больниц, школ, промышленных предприятий и других социально-значимых объектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ежегодно фиксируются случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности даже несмотря на работу энергетиков по профилактике электротравматизма.

«"Горе-охотники», стреляя по изоляторам, рискуют собственной жизнью. В результате разрушения изоляторов происходит обрыв провода, который при соприкосновении с поверхностью земли приводит к возникновению шагового напряжения и шансы остаться в живых у такого стрелка минимальны", — рассказали в компании.

Рязанцев, обнаруживших случаи вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса попросили сообщить по единому бесплатному номеру: 8 (800) 100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber или в правоохранительные органы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
18:44, 16 января 2019
За 2018 год у рязанских маршрутчиков выявили более 450 нарушений 2
17:41, 16 января 2019
Создание кругового движения перед въездом в Дягилево одобрили по итогам слушаний 1
17:22, 16 января 2019
В четверг на трех улицах Соколовки отключат воду
17:17, 16 января 2019
В Рязани подешевел бензин. Статистика
17:03, 16 января 2019
В Рязани с тротуара убрали ледяные глыбы, пролежавшие там больше недели 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей

Газ в «домах-муравейниках» и изношенные котельные становятся головной болью властей 7

Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 30 004
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 733
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 305
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 282
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
12:40, 8 января 2019 22 749
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум