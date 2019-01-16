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16:24, 16 января 2019 1 976
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Рязанца оштрафуют за публикацию запрещенной песни в соцсети 2

Рязанца оштрафуют за публикацию запрещенной песни в соцсети

27-летнего рязанца оштрафуют за публикацию текста песни «Убивай космонавтов» группы «Ансамбль Христа Спасителя и Мать сыра земля» в соцсети. Об этом сообщил сайт Октябрьского районного суда.

Песня признана запрещенной и включена в список экстремистских материалов Министерства юстиции.

Пользователи соцсети могли скачать ее и текст данной композиции.

Нарушитель признал свою вину. Суд назначил ему административный штраф.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение десяти суток.


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