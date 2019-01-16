При пожаре в многоэтажке на Московском никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Там отметили, что в десятиэтажке загорелся чердак.
Возгорание
На место выезжали 15 человек и пять единиц техники.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
При пожаре в многоэтажке на Московском никто не пострадал. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Там отметили, что в десятиэтажке загорелся чердак.
Возгорание
На место выезжали 15 человек и пять единиц техники.
© RZN.info
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