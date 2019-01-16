Появилось видео с места столкновения автобуса и грузовика в Строителе

Телеканал ТКР опубликовал видео с места столкновения автобуса и грузовика в Строителе.
Авария
Обстоятельства ДТП уточняет полиция.
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Фото: УМВД по Рязанской области
Телеканал ТКР опубликовал видео с места столкновения автобуса и грузовика в Строителе.
Авария
Обстоятельства ДТП уточняет полиция.
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Сейчас в мэрии говорят, что у них есть стратегия комплексной модернизации теплоснабжения Рязани.