Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят

Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва 31 декабря 2018 года. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства в среду, 16 января, пишут «
Глава государства отметил, что с такой просьбой к нему обратились жители этого дома.
«39 погибших, я людей понимаю», — пояснил он.
Предварительно, переселение обойдется в 1,3 млрд рублей.
Напомним, взрыв в подъезде десятиэтажки по улице Карла Маркса
По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа.
Специалисты пришли к выводу, что дом безопасен для проживания, а власти решили демонтировать седьмой (полностью разрушенный) и восьмой подъезды. Таким образом, дом бы оказался разделенным на две части. Жителей пятого и шестого подъездов предложили расселить.
Жильцов не устроил этот вариант и они начали собирать
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