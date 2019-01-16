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15:55, 16 января 2019 269
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Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят

Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят

Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, пострадавший от взрыва 31 декабря 2018 года. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства в среду, 16 января, пишут «Ведомости».

Глава государства отметил, что с такой просьбой к нему обратились жители этого дома.

«39 погибших, я людей понимаю», — пояснил он.

Предварительно, переселение обойдется в 1,3 млрд рублей.

Напомним, взрыв в подъезде десятиэтажки по улице Карла Маркса произошел 31 декабря 2018 года.

По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Погибли 39 человек. В доме были полностью разрушены 35 квартир, 10 — частично.

Специалисты пришли к выводу, что дом безопасен для проживания, а власти решили демонтировать седьмой (полностью разрушенный) и восьмой подъезды. Таким образом, дом бы оказался разделенным на две части. Жителей пятого и шестого подъездов предложили расселить.

Жильцов не устроил этот вариант и они начали собирать петицию за расселение, которая набрала более 200 тысяч подписей.

Фото ГУ МЧС по Челябинской области


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