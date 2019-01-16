Песков рассказал, как ругается Путин

Дмитрий Песков рассказал, как ругается Владимир Путин. В интервью газете «
По словам Пескова, Путин ругается так, «что кровь стынет». При этом пресс-секретарь не ответил на вопрос, использует ли его начальник ненормативную лексику.
Журналисты также не узнали, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству: Песков признался, что не знает этого.
«Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров… Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование», — пояснил он.