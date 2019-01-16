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11:33, 16 января 2019 397
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Песков рассказал, как ругается Путин

Песков рассказал, как ругается Путин

Фото: Kremlin.ru

Дмитрий Песков рассказал, как ругается Владимир Путин. В интервью газете «Аргументы и факты» пресс-секретарь президента отметил, что глава государства, «как любой нормальный мужик, может выразить негативное отношение к тому или иному процессу или человеку».

По словам Пескова, Путин ругается так, «что кровь стынет». При этом пресс-секретарь не ответил на вопрос, использует ли его начальник ненормативную лексику.

Журналисты также не узнали, был ли у президента преподаватель по ораторскому искусству: Песков признался, что не знает этого.

«Но, с другой стороны, это все в основном основывается на опыте: Путин много выступает, много проводит переговоров… Не забывайте и про то, что он получил хорошее образование», — пояснил он.


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